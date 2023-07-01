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В Казахстане выпускают коллекционные монеты в честь 25-летия Астаны

В Казахстане выпускают коллекционные монеты в честь 25-летия Астаны Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные предстоящему 6 июля 25-летию столицы республики.
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1 июля 2023 г. 11:01
В Казахстане выпускают коллекционные монеты в честь 25-летия Астаны

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные предстоящему 6 июля 25-летию столицы республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Монеты в честь юбилея Астаны станут частью серии "Выдающиеся события и люди". Их реализация начнется с 3 июля через интернет-магазин Нацбанка.

Монеты номиналом 100 тенге ($0,2) с надписью "Astana. 25 Jyl" изготовлены из мельхиора. Общий тираж составит 20 тыс. штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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