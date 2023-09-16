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В Казахстане восстановили спутниковое телерадиовещание

В Казахстане восстановили спутниковое телерадиовещание Технические специалисты восстановили спутниковое телерадиовещание в Казахстане после проблем с космическим аппаратом связи KazSat-3.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 09:08
В Казахстане восстановили спутниковое телерадиовещание

Технические специалисты восстановили спутниковое телерадиовещание в Казахстане после проблем с космическим аппаратом связи KazSat-3.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

15 сентября в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков KazSat-3, в результате чего был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передаче данных.

"Спутниковое телерадиовещание восстановлено в 10:11 16 сентября. Приносим извинения за причиненные неудобства. Команда АО "Республиканский центр космической связи" работала до самого утра для восстановления телерадиовещания в стране", - пояснили в ведомстве.

По его данным, сейчас продолжается восстановление иных сервисов связи.

"Также ведутся работы по выявлению причины возникновения данной нештатной ситуации на космическом аппарате KazSat-3", - отметили в пресс-службе.

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