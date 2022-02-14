В Казахстане во время беспорядков похитили более 3,3 тыс. единиц оружия

В Казахстане в период январских событий из арсеналов правоохранительных органов и охотничьих магазинов было похищено 3 388 единиц оружия, из них к настоящему времени найдена треть.

В Казахстане в период январских событий из арсеналов правоохранительных органов и охотничьих магазинов было похищено 3 388 единиц оружия, из них к настоящему времени найдена треть.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента страны со ссылкой на данные генеральной прокуратуры.

"В общей сложности в период январских событий похищено 3 388 единиц оружия, в том числе 1 629 ружей из 10 охотничьих магазинов. Из этого объема найдена треть, или 967 единиц. Поиск и изъятие оружия продолжаются, по всем фактам ведутся расследования", - говорится в сообщении.