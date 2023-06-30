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В Казахстане внедрят обязательную дактилоскопическую регистрацию с 2024 года

В Казахстане внедрят обязательную дактилоскопическую регистрацию с 2024 года Власти Казахстана с 1 января 2024 года внедрят обязательную дактилоскопическую регистрацию граждан при выдаче документов, удостоверяющих личность.
Другие страны
30 июня 2023 г. 15:33
В Казахстане внедрят обязательную дактилоскопическую регистрацию с 2024 года

Власти Казахстана с 1 января 2024 года внедрят обязательную дактилоскопическую регистрацию граждан при выдаче документов, удостоверяющих личность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам заседании коллегии МВД с его участием.

"Главе государства был представлен проект "Дактилоскопическая регистрация", - говорится в сообщении. Отмечено, что главная особенность проекта - распознавание лица при фотографировании, что исключает факты незаконного документирования граждан.

"С 1 января 2024 года внедряется обязательная дактилоскопическая регистрация, которая будет осуществляться при выдаче документов, удостоверяющих личность. Отпечатки пальцев в базу данных будут вноситься посредством дактосканеров. При последующем обращении гражданина отпечатком будет идентифицироваться его личность", - пояснили в пресс-службе.

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