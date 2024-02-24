В Казахстане в результате пожара погибло четверо детей

Четыре ребенка погибли в результате пожара в жилом доме в селе Талды Карагандинской области Казахстана.

Четыре ребенка погибли в результате пожара в жилом доме в селе Талды Карагандинской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на Казинформ, об этом сообщили в департаменте по ЧС Карагандинской области.

"23 февраля в селе Талды Каркаралинского района в двухквартирном одноэтажном жилом доме произошло загорание домашних вещей, мебели, оконных и дверных блоков на площади 10 кв .м. В результате пожара погибли 4 ребенка - 2019 года рождения, 2020 года рождения, 2021 года рождения, 2022 года рождения. На момент пожара дети находились в доме одни, родители отсутствовали", - говорится в сообщении.

Местные власти и население оказывают пострадавшей семье необходимую помощь. По факту пожара заведено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.