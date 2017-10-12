В Казахстане в результате пожара на газопроводе пострадали шесть человек

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Шесть человек пострадали в результате воспламенения газа на газопроводе крупнейшего казахстанского металлургического предприятия - АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Двенадцатого октября 2017 года во время проведения работ на газопроводе №1 произошло кратковременное воспламенение газа, в результате которого пострадали шесть человек: четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно пресс-релизу, трое из пострадавших находятся в блоке интенсивной терапии центральной городской больницы города Темиртау, трое – в ожоговом отделении областного центра травматологии и ортопедии.

По данному факту проводится расследование.