В Казахстане в автобусе сгорели более 50 человек - ВИДЕО

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Актюбинской области Казахстана на западе страны в результате возгорания автобуса погибли 52 человека, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"18 января в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д "Самара-Шымкент" во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Их гражданство устанавливается", - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС республики Руслан Иманкулов.

По его словам, пятерым пассажирам удалось выбраться, остальные 52 человека погибли на месте.

По предварительным данным, в автобусе находились граждане Узбекистана.

В настоящее время пятерым выжившим пассажирам оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф Комитета ЧС.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб.