В Казахстане усилили профилактические меры для недопущения завоза оспы обезьян

Власти Казахстана начали проводить санитарно-профилактические мероприятия, чтобы не допустить завоз в страну оспы обезьян.

Власти Казахстана начали проводить санитарно-профилактические мероприятия, чтобы не допустить завоз в страну оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Нуркана Садвакасова со среды вступило в силу.

В частности, документ, опубликованный на сайте комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения, предписывает местным исполнительным органам обеспечить готовность инфекционных стационаров на случай обнаружения больного или лица с подозрением на оспу обезьян, а также соблюдение требований биологической безопасности в инфекционных и других организациях здравоохранения. Кроме того, необходимо гарантировать наличие в медорганизациях неснижаемого запаса лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

Помимо этого, профильным ведомствам поручено усилить санитарно-эпидемиологический контроль на пограничных переходах, в аэропортах, железнодорожных и речных вокзалах. Так, например, министерству транспорта необходимо обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиков для рук и дезинфицирующих средств в транспортных средствах. В свою очередь пограничная служба должна будет контролировать лиц, прибывающих в Казахстан, которые в течение последних трех недель посещали эндемичные страны.

Минздрав также будет взаимодействовать со Всемирной организацией здравоохранения по вопросу распространения инфекции. В самом Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.