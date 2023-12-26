В Казахстане спустя полгода потушили пожар на нефтяном месторождении

Пожар, вспыхнувший в июне на месторождении Каратурун Южный на западе Казахстана, удалось ликвидировать.

Пожар, вспыхнувший в июне на месторождении Каратурун Южный на западе Казахстана, удалось ликвидировать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минэнерго Казахстана.

"На месторождении Каратурун Южный, разрабатываемом компанией ТОО "Бузачи Нефть" в Мангистауской области, 25 декабря 2023 года был ликвидирован пожар на скважине, длившийся более 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечено, что для ликвидации пожара специалистами было произведено бурение аварийных скважин с последующей закачкой раствора глушения.

Отметим, пожар на месторождении начался 9 июня при бурении скважины. Сообщалось, что высота пламени достигала 10 м.

Местные экоактивисты неоднократно привлекали внимания к проблеме пожара. По оценке активистов, горение на скважине приводило к выбросу метана, отравлявшего окружающую среду.