В Казахстане состоятся мирные переговоры по Сирии

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил в пятницу, 16 декабря, что переговоры были запланированы совместно с Россией, чтобы объединить сирийскую оппозицию и представителей сирийского правительства в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщает MIG News.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что он работает в тесном сотрудничестве с Турцией, чтобы попытаться начать новую серию сирийских мирных переговоров, направленных на обеспечение общенационального соглашения о прекращении огня.

На пресс-конференции в Анкаре, Чавушоглу также сообщил, что сирийское правительство и другие силы препятствовали эвакуации людей из Алеппо. Он сказал, что переговоры нацелены на то, чтобы разрешить тупиковую ситуацию в отношении последнего конвоя из города.