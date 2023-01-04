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Президент Казахстана назначил новых министров

Президент Казахстана назначил новых министров В Казахстане назначены новый министр экологии и природных ресурсов, просвещения, индустрии и инфраструктурного развития, а также культуры и спорта.
Другие страны
4 января 2023 г. 10:00
Президент Казахстана назначил новых министров

В Казахстане назначены новый министр экологии и природных ресурсов, просвещения, индустрии и инфраструктурного развития, а также культуры и спорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие указы подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Так, министром экологии и природных ресурсов Казахстана назначена Зульфия Сулейменова, просвещения - Гани Бейсембаев, индустрии и инфраструктурного развития - Марат Карабаев, министром культуры и спорта - Асхат Оралов.

Кроме того, Токаев назначил Галымжана Койшыбаева заместителем премьер-министра - руководителем аппарата правительства.

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