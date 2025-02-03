В Казахстане силовиков обяжут проходить полиграф

Генеральная прокуратура Казахстана предлагает ввести обязательное прохождение детектора лжи для сотрудников правоохранительных органов, гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы.

Генеральная прокуратура Казахстана предлагает ввести обязательное прохождение детектора лжи для сотрудников правоохранительных органов, гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Согласно информации, проверка на полиграфе станет обязательной при аттестации, внеплановой проверке или конкурсе на руководящую должность.

Полиграф поможет выявить связи с запрещенными организациями и преступными группировками, факты коррупции и злоупотребления полномочиями, сокрытие доходов, имущества и двойного гражданства, употребление наркотиков и психотропных веществ, психические заболевания и суицидальные наклонности.

Отмечается, что результаты теста для кандидатов в силовые структуры будут действительны год, а для действующих сотрудников - три года.