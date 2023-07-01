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В Казахстане с 1 июля повысили предельные оптовые цены на сжиженный газ

В Казахстане с 1 июля повысили предельные оптовые цены на сжиженный газ Власти Казахстана с 1 июля увеличили предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газ, реализуемый на внутреннем рынке.
Другие страны
1 июля 2023 г. 17:29
В Казахстане с 1 июля повысили предельные оптовые цены на сжиженный газ

Власти Казахстана с 1 июля увеличили предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газ, реализуемый на внутреннем рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"В целях покрытия потребности населения и стимулирования производства данного продукта приказом министра энергетики "Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж" предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа от заводов-производителей увеличена с 33 600 до 40 320 тенге (с $73,9 до $88,7) за тонну без НДС", - говорится в сообщении.

Отмечено, что при этом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ увеличены на 4-6 тенге ($0,008 -$0,013) за литр в зависимости от региона.

"В 2022 году производство сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизилось на 400 000 тонн или 10% по сравнению с 2021 годом. За аналогичный период потребление сжиженного газа в Казахстане выросло на 400 000 тонн и составило 1,8 млн тонн (рост на 28% по сравнению с 2021 годом)", - пояснили в пресс-службе.

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