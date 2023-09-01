В Казахстане реорганизовали структуру администрации президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации администрации главы государства, согласно которому упраздняются должности заместителей ее руководителя.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации администрации главы государства, согласно которому упраздняются должности заместителей ее руководителя.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В соответствии с данным документом в обновленную структуру администрации президента войдут: руководитель администрации президента; секретарь Совета безопасности; начальник канцелярии президента; помощники президента; советники президента; отделы администрации президента", - говорится в сообщении пресс-служба лидера страны.

Кроме того, учреждаются должности помощников президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям; экономике, международным отношениям; праву, а также науке и инновациям.