В Казахстане реабилитировали более 311 тысяч жертв политических репрессий

Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, которая начала работу в Казахстане в 2020 году, реабилитировала свыше 311 тыс. человек.

Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, которая начала работу в Казахстане в 2020 году, реабилитировала свыше 311 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам заключительного заседания госкомиссии под председательством государственного советника Ерлана Карина.

Деятельность комиссии позволила организовать системную работу по реабилитации жертв массовых политических репрессий, имевших место в период 20-50-х годов XX столетия. Всего под эгидой госкомиссии работали 425 ученых, исследователей и экспертов.

"За истекший период рассекречено более 2,6 млн документов и материалов. В результате работы госкомиссии в рамках действующего законодательства реабилитировано более 311 тыс. жертв политических репрессий. В целях научного оформления результатов исследовательских работ в рамках единой серии подготовлено к изданию 72 тома сборников материалов госкомиссии", - говорится в сообщении.