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В Казахстане произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

В Казахстане произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие В Казахстанском городе Алма-Ата при землетрясении пострадали восемь человек
Другие страны
23 января 2024 г. 03:40
В Казахстане произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

Восемь человек получили различные травмы в Казахстанском городе Алма-Ата в результате произошедшего землетрясения. Трое из них пострадали, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей.

Как передает Report, об этом сообщили в управлении здравоохранения Алма-Аты.

"В результате землетрясения в Алма-Ате по состоянию на 03:00 (по местному времени) 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со ввторых и третьих этажей жилых домов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Двое из трех пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован, указали в управлении. По его данным, еще пятеро людей получили травмы, выбегая из дома. После оказания необходимой медицинской помощи их также отправили на амбулаторное лечение.

По данным казахстанских сейсмологов, сила подземных толчков в Алма-Ате составляла около 5 баллов. Многие жители города после этого покинули свои дома, опасаясь повторных толчков.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в Китае.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda zəlzələ olub, xəsarət alanlar var

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