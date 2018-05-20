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    В Казахстане произошел пожар на нефтяном месторождении, есть погибший

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Один человек погиб, трое были госпитализированы в результате пожара на нефтяном месторождении «Комсомольское» в Мангистауской области Казахстана, сообщает Report со ссылкой на "Спутник -Казахстан". 

    Уточняется, что пожар произошел на месторождении, расположенном в 250 километрах от ближайшего населенного пункта, 

    «При капитальном ремонте скважины произошло загорание дренажной емкости на площади 40 квадратных метров», — говорится в сообщении.

    В результате пожара получили ожоги рабочие подрядной организации ТОО «М-Техсервис». Один из них скончался.  

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