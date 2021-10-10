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В Казахстане прогремел очередной взрыв на складе боеприпасов

В Казахстане прогремел очередной взрыв на складе боеприпасов Новый взрыв произошел на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана.
Другие страны
10 октября 2021 г. 18:53
В Казахстане прогремел очередной взрыв на складе боеприпасов

Новый взрыв произошел на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщает КАЗИНФОРМ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

"10 октября 2021 года около 7.20 на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета. Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.

По сообщению Минобороны, в настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где 26 августа произошел пожар.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, зафиксировано возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов, причины которых устанавливаются. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек. Поиски одного пропавшего сотрудника Минобороны продолжаются до сих пор.

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