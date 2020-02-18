В Казахстане предотвратили теракт

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших теракты в местах массового скопления людей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба комитета.

По данным КНБ, подозреваемые были задержаны 14 февраля, по решению суда они арестованы.

"В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения", — говорится в пресс-релизе. По материалам следствия, арестованные готовили теракты на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей.

Возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма.