В Казахстане предотвратили серию терактов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники комитета Национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали четверых членов радикальной группы, планировавших серию террористических актов на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КНБ.

«В Алматинской области сотрудниками Комитета национальной безопасности проведена специальная операция по задержанию членов радикальной группы, планировавших серию терактов», - говорится в сообщении.

У задержанных участников группы, в числе которых есть и граждане Кыргызстана, изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и религиозно-экстремистские материалы.