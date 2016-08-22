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    В Казахстане предотвратили серию терактов

    У задержанных участников группы, изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники комитета Национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали четверых членов радикальной группы, планировавших серию террористических актов на территории страны.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КНБ.

    «В Алматинской области сотрудниками Комитета национальной безопасности проведена специальная операция по задержанию членов радикальной группы, планировавших серию терактов», - говорится в сообщении.

    У задержанных участников группы, в числе которых есть и граждане Кыргызстана, изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и религиозно-экстремистские материалы.

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