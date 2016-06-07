​В Казахстане правящая партия выступила за закрытие оружейных магазинов

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Запрет на деятельность оружейных магазинов будет рассмотрен в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о необходимости принятия таких мер заявил в Актобе первый заместитель председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") Мухтар Кул-Мухаммед во время посещения семьи погибшего от рук террористов пенсионера Николая Онищенко.

Пожилой актюбинец стал случайной жертвой нападения, оказавшись в непосредственной близости к оружейному магазину, расположенному возле его дома. По информации агентства, семья Онищенко пожаловалась Кул-Мухаммеду на тот факт, что изначально не соглашалась на строительство оружейного магазина возле дома.

"Сейчас рассматривается большой пакет вопросов по законодательству в отношении оружейных магазинов. Надо запретить их не только в одном городе, но по всей стране", - сказал Кул-Мухаммед.