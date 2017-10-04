Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Казахстане потерпел крушение самолет.

Как передает Report, об этом сообщает Informburo.kz.

Cамолёт АН-28 с медицинским персоналом вылетел из Алматы в сторону Шымкента и в районе Шамалгана исчез с радаров.

Экстренные службы прибыли на место падения самолёта и пытаются локализовать огонь. Об этом сообщил официальный представитель Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

На борту воздушного суда находились пять человек.