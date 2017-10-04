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    В Казахстане потерпел крушение самолет

    На борту воздушного суда находились пять человек

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Казахстане потерпел крушение самолет.

    Как передает Report, об этом сообщает Informburo.kz.

    Cамолёт АН-28 с медицинским персоналом вылетел из Алматы в сторону Шымкента и в районе Шамалгана исчез с радаров.

    Экстренные службы прибыли на место падения самолёта и пытаются локализовать огонь. Об этом сообщил официальный представитель Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

    На борту воздушного суда находились пять человек.

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