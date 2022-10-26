В Казахстане построят Центр тюркского мира

Республиканский открытый конкурс по разработке архитектурно-художественного облика здания Центра тюркского мира прошел в Туркестане, архитекторы со всего Казахстана представили 17 проектов для участия в конкурсе.

Республиканский открытый конкурс по разработке архитектурно-художественного облика здания Центра тюркского мира прошел в Туркестане, архитекторы со всего Казахстана представили 17 проектов для участия в конкурсе.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы Туркестанской области.

Руководитель региона Дархан Сатыбалды ознакомился с работами архитекторов и скульпторов, представленными на специальной выставке.

"Каждый объект Туркестана должен соответствовать требованиям. Здание Центра тюркского мира должно соответствовать названию, при строительстве нужно использовать новейшие технологии", - отметил он.