В Казахстане проверят многоэтажные новостройки на соответствие противопожарным требованиям

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести проверку новых многоэтажных домов на соответствие противопожарным требованиям.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести проверку новых многоэтажных домов на соответствие противопожарным требованиям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В ходе совещания обсуждался вопрос ликвидации последствий пожара в одном из жилых комплексов Алма-Аты, в результате которого 1 августа погибла женщина, еще 42 человека пострадали.

"Алихан Смаилов поручил ускорить восстановительные работы для скорейшего возвращения жителей домой, провести ревизию новых многоэтажных домов на предмет соблюдения противопожарных требований, а также при ежегодном обновлении техники в подразделениях МЧС по стране учесть потребность в спецтехнике для работы в высотных зданиях", - говорится в сообщении.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, действия сотрудников противопожарной службы при тушении пожара в Алма-Ате осложняли несколько факторов. Так, для установления причин пожара назначен ряд экспертиз.

Смаилов также заявил, что при подготовке инфраструктуры жилых кварталов и их благоустройстве во всех регионах необходимо учитывать проезд экстренных служб. "Министерству по чрезвычайным ситуациям в рамках проводимых учений нужно принять меры по повышению уровня готовности населения к действиям при пожаре", - указал глава кабинета министров.