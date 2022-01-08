В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов

Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане, открыта платформа по продаже билетов без доступа к интернету.

Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане, открыта платформа по продаже билетов без доступа к интернету.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом передает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что национальный перевозчик АО НК "КТЖ" сообщил о вводе на линию дополнительных поездов, а также об открытии платформы по приобретению билетов без доступа в интернет.

Сообщается, что АО НК "КТЖ" предоставила возможность покупать ж/д билеты без доступа к интернету через сайт bilet.railways.kz и приложение kaspi.kz. "Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах", - отметили в пресс-службе АО НК "КТЖ".