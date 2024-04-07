В Казахстане подтоплено свыше 4000 домов, эвакуированы более 63 тыс. человек

Казахстанские спасатели эвакуировали более 63 тыс. человек из нескольких населенных пунктов в связи с паводковой ситуацией.
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"В Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3 391 частный жилой дом, 1 059 дачных домов, зданий различного предназначения - 79. На данный момент общими силами спасены и эвакуированы 63 927 человек, из них 45 лиц с ограниченными возможностями и 15 283 ребенка", - рассказал Оразалин.
В пунктах временного размещения находятся 13 328 человек. В аварийно-спасательных работах задействовали свыше 8,7 тыс. человек, 1,7 тыс. единиц техники и 12 воздушных судов.
Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в 10 регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.