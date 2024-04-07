В Казахстане подтоплено свыше 4000 домов, эвакуированы более 63 тыс. человек

Казахстанские спасатели эвакуировали более 63 тыс. человек из нескольких населенных пунктов в связи с паводковой ситуацией.

Казахстанские спасатели эвакуировали более 63 тыс. человек из нескольких населенных пунктов в связи с паводковой ситуацией.

Как передает Report со ссылкой на Казинформ, об этом сообщил начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана Кахарман Оразалин на брифинге.

"В Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3 391 частный жилой дом, 1 059 дачных домов, зданий различного предназначения - 79. На данный момент общими силами спасены и эвакуированы 63 927 человек, из них 45 лиц с ограниченными возможностями и 15 283 ребенка", - рассказал Оразалин.

В пунктах временного размещения находятся 13 328 человек. В аварийно-спасательных работах задействовали свыше 8,7 тыс. человек, 1,7 тыс. единиц техники и 12 воздушных судов.

Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в 10 регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.