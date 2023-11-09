В Казахстане планируют запретить азартные игры лицам младше 25 лет.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, соответствующие поправки планируется внести в законодательство.
В ходе обсуждений в Мажилисе (парламенте) Казахстана депутат Елнур Бейсенбаев отметил, что по вопросам регулирования игорного бизнеса всего планируется внести 50 поправок в 2 кодекса и 7 законов.
В частности, предлагается увеличить возрастной ценз для участия в азартных играх до 25 лет.
Кроме того, рассматривается вопрос о запрете на участие в азартных играх для лиц, находящихся в реестре должников по алиментам, налогам и кредитам.
Также предлагается запретить установку автоматов-лотоматиков в жилых домах, магазинах, медицинских и образовательных учреждениях.