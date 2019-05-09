В Казахстане ограничен доступ к некоторым социальным сетям и мессенджерам

Доступ к ряду социальных сетей, мессенджеров и интернет-ресурсов ограничен в Казахстане в четверг.

Об этом говорится в сообщении на сайте международной неправительственной организации NetBlocks, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Согласно данным измерений сети интернет-обсерваторией NetBlocks, 9 мая 2019 года многочисленные интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, к приложению для обмена сообщениями Telegram, а также к новостным сайтам и сайтам компаний", - отмечается в сообщении.

В столице Казахстана пользователи столкнулись с ограничением доступа к Instagram, YouTube, Telegram и Facebook. Не открываются интернет-ресурсы ряда казахстанских СМИ.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала обращение к гражданам, в котором отмечено, что "в социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая текущего года в незаконных митингах". Надзорное ведомство предупредило об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генпрокуратура "призывает не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны".