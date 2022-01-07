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В Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 200 млн долларов

В Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 200 млн долларов Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к вечеру пятницы составляет около 200 миллионов долларов.
Другие страны
7 января 2022 г. 19:44
В Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 200 млн долларов

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к вечеру пятницы составляет около 200 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом сообщает издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны "Атамекен".

"На 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1 021 объект, в том числе в Алматы - 789 субъектов и 950 объектов", - пишет издание.

Приблизительная сумма ущерба - около 87,2 млрд тенге (около 200 миллионов долларов), из них по Алматы - 85,8 млрд".

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