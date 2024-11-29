В Казахстане объявили в розыск бизнесмена, отказавшегося передать РФ "Буран"

Казахстанский бизнесмен Даурен Муса, владелец одного из двух советских космических челноков "Буран", объявлен в розыск МВД Казахстана.

Казахстанский бизнесмен Даурен Муса, владелец одного из двух советских космических челноков "Буран", объявлен в розыск МВД Казахстана.

Как передает Report, информация о розыске опубликована на сайте портала правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана.

Бизнесмен разыскивается по подозрению в мошенничестве, уточнило агентство Казинформ со ссылкой на данные полиции Алма-Аты. Другие подробности дела пока не указываются.

В 2021 году бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призывал бизнесмена отдать космический корабль "Буран", который, по его словам, находится в "жутком состоянии", городу Байконуру. Однако владелец "Бурана", который являлся гендиректором казахстанского АО "Ракетно-космическая компания "Байконур", отказался передавать его России. Это АО не входит в структуру Роскосмоса, являясь частной казахстанской компанией, зарегистрированной в городе Алма-Ата.

Комплекс Байконур, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году этот срок продлен до 2050 года.