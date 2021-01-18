В Казахстане обновили состав правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства республики, согласно которому большинство членов кабинета министров, сложившего полномочия после парламентских выборов, сохранили свои посты. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Правительство Аскара Мамина 15 января сложило полномочия перед вновь избранным составом мажилиса (нижняя палата) парламента страны. Указом президента кабмину предписано исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства. Позже в этот день глава государства после получения согласия мажилисменов переназначил Мамина на пост премьера.

Согласно указу, свои посты, в частности, сохранили министр обороны Нурлан Ермекбаев министр здравоохранения Алексей Цой, глава минэнерго Нурлан Ногаев.

В свою очередь Мухтар Тлеуберди в новом кабинете продолжит работать министром иностранных дел, совмещая этот пост с должностью заместителя премьер-министра.

Новым министром национальной экономики Казахстана назначен Асет Иргалиев, которые ранее занимал должность первого заместителя главы ведомства.