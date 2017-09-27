В Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях Казахстана, передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Днем 28-го, ночью 29 сентября в горах Южно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег). 28-29 сентября сохраняется северо-западный ветер - 15-20, порывы - 23-28 м/с. Вероятность шторма - 90%.