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В Казахстане не будут проводить военный парад в честь Дня Победы

В Казахстане не будут проводить военный парад в честь Дня Победы Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств и решением других задач.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 11:54
В Казахстане не будут проводить военный парад в честь Дня Победы

Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств и решением других задач.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана", - говорится в сообщении.

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