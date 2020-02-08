​В Казахстане назвали число участников массовых беспорядков

Почти тысяча человек приняли участие в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана (на юге республики).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил аким (глава администрации) региона Аскар Мырзахметов.

Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. В результате поджогов повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

"В беспорядках участвовала почти тысяча человек", - сказал Мырзахметов на пресс-конференции, прошедшей в одном из сел, пострадавших от беспорядков.

В свою очередь возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий беспорядков заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что произошедший инцидент носит исключительно бытовой характер.