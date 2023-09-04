В Казахстане назначили нового главу Нацбанка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего первого заместителя администрации главы государства Тимура Сулейменова новым председателем Национального банка.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего первого заместителя администрации главы государства Тимура Сулейменова новым председателем Национального банка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"Назначить Сулейменова Тимура Муратовича председателем Национального банка Республики Казахстан", - говорится в указе Токаева.

Ранее президент Токаев освободил Галымжана Пирматова от должности председателя Нацбанка.

Он также занимал пост первого замруководителя администрации президента. В разные годы работал министром национальной экономики, а также был заместителем председателя Нацбанка