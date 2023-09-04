В Казахстане назначили министра сельского хозяйства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдарбека Сапарова на должность министра сельского хозяйства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдарбека Сапарова на должность министра сельского хозяйства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента.

"Назначить Сапарова Айдарбека Сейпелловича министром сельского хозяйства Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе Токаева.

Отметим, Сапаров с декабря 2022 года занимал пост главы администрации (акима) Северо-Казахстанской области.

Ранее Токаев уже освободил от занимаемых должностей нескольких министров и подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизован ряд министерств.