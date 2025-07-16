В Казахстане началось строительство крупнейшего логистического комплекса "Тобыл"

В Казахстане началось строительство крупнейшего логистического комплекса "Тобыл"

В Костанае дан старт строительству транспортно-логистического комплекса "Тобыл" - одного из крупнейших проектов на севере Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт премьер-министра Казахстана.

Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности. Площадь комплекса - 133,6 га, объем инвестиций - 64 млрд тенге. Планируется переработка до 400 тыс. двадцатифутовых контейнеров или более 11 млн тонн грузов в год.

Комплекс интегрируют в международные транспортные коридоры, соединяющие Казахстан с Китаем, Центральной Азией, Европой, Турцией, Ираном и Афганистаном. Он обеспечит рост перевозок в направлении Китая и Южного Урала.

На площадке разместят склады, терминалы, зоны растаможки, IT- и сервисные центры, внедрят цифровой контроль движения грузов. Окончание строительства намечено на 2027 год.