В Казахстане начались аресты за нарушение режима ЧП

Более 60 человек арестованы в Казахстане за нарушение режима чрезвычайного положения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

В Казахстане подтверждены 80 случаев коронавируса. С 16 марта в стране действует режим ЧП. В Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введен карантин.Абаев отметил, что в основном нарушения идут по статье "Нарушение режима чрезвычайного положения", ответственность по которой предусматривает штраф или арест до 15 суток.

"К сожалению, во всех без исключения регионах, вопреки запрету, продолжают проводиться торжественные мероприятия, работают кафе, интернет-клубы и даже кружки для детей. Всего выявлено 313 таких фактов, к ответственности привлечены 94 гражданина, 64 из них арестованы", - сказал министр.