В Казахстане начались антитеррористические учения стран ОДКБ

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ На базе центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения национальной гвардии Казахстана в Алма-Атинской области республики начались тактико-специальные учения "Кобальт-2018" с формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, темой трехдневных учений является "Планирование и проведение специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований".

"Военно-политическая обстановка в мире и в зоне ответственности ОДКБ расценивается главами наших государств как напряжённая. В связи с чем в последние два года было принято несколько решений советом коллективной безопасности по усилению потенциала системы коллективной безопасности по противодействию вызовам и угрозам нашим государствам", — сказал на открытии учений заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков.