В Казахстане на железной дороге погибла женщина

В Казахстане на железной дороге из-за несоблюдения правил безопасности погибла женщина.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу "Казахстанских железных дорог".

Согласно информации, 22 августа на перегоне Коршунова – Оскемен-1 (участок Оскемен-1 – Риддер) в 10:20 машинист поезда применил экстренное торможение в связи с нахождением на железнодорожных путях двух женщин.

Избежать наезда не удалось. В результате происшествия одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, другая доставлена в больницу.