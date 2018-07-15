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    В Казахстане на штрафстоянке сгорели более 40 автомобилей

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Свыше 40 автомобилей уничтожил пожар на штрафстоянке в городе Шымкенте (Казахстан) в воскресенье.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД Казахстана.

    "15 июля в 01:14 на территории штрафной стоянки для автомобилей в городе Шымкенте произошло загорание автомашины "КамАЗ" с последующим переходом огня на легковые автомобили и на двухэтажное здание, расположенное вблизи мебельного цеха", - говорится в сообщении.

    Пожар удалось ликвидировать спустя почти два часа. "В результате пожара огнем уничтожены 35 автомобилей, предназначенных для утилизации, и 10 автомобилей, которые были оштрафованы. Жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 294 кв. м, из них 24 кв. м - крыша мебельного цеха", - уточнили в пресс-службе.

    В ликвидации огня участвовали 76 пожарных и 17 единиц специализированной техники.

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