В Казахстане на месте крушения военного вертолета обнаружили второе тело

10 августа 2025 г. 13:16
Казахстанские спасатели обнаружили тело второго человека на месте падения военного вертолета EC145 в районе Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

"В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета EC145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов", - говорится в сообщении.

9 августа в пресс-службе Минобороны Казахстана сообщили, что в ходе подводных работ на глубине около 14 м военнослужащие обнаружили фрагменты воздушного судна и тело человека, проводятся процедуры его опознания.

Отметим, что 25 июля в Алматинской области Казахстана пропал с радаров военный вертолет EC-145. На борту находились трое членов экипажа.

Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda iyul ayında hərbi helikopterin qəzaya uğradığı yerdən ikinci cəsəd tapılıb

