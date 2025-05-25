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В Казахстане на берегу Каспия обнаружили свыше 100 погибших тюленей

В Казахстане на берегу Каспия обнаружили свыше 100 погибших тюленей На побережье Каспийского моря у города Форт-Шевченко в Мангистауской области Казахстана обнаружено 117 туш тюленей.
Другие страны
25 мая 2025 г. 17:36
В Казахстане на берегу Каспия обнаружили свыше 100 погибших тюленей

На побережье Каспийского моря у города Форт-Шевченко в Мангистауской области Казахстана обнаружено 117 туш тюленей.

Как передает Report, об этом сообщил Комитет рыбного хозяйства Минсельхоза республики в соцсети.

"Урало-Каспийская инспекция рыбного хозяйства во время рейда обнаружила 117 сильно разложившихся туш тюленей. Животные были обнаружены в районах "Асан", "Мыс Баутин", "Мыс Урдюк" города Форт-Шевченко Тупкараганского района. Судя по разложению тел, найденные тюлени погибли в ноябре-декабре прошлого года", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что сотрудники соответствующих органов собрали туши нерп, лежавшие в 5 км от берега моря, и уничтожили их на полигоне, соблюдая санитарные нормы.

Общее число обнаруженных с ноября 2024 года мертвых тюленей достигло 2194, отметили в комитете рыбного хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Xəzərin Qazaxıstan sahillərində 110-dan çox ölü suiti tapılıb

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