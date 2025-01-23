В Казахстане ликвидирован крупный наркоканал

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан в координации с Генеральной прокуратурой пресек региональный канал поставок наркотиков из южных областей страны в Астану.

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан в координации с Генеральной прокуратурой пресек региональный канал поставок наркотиков из южных областей страны в Астану.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Kazinform.

При транспортировке наркотиков был задержан наркокурьер. В ходе досмотра его автомобиля было обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны.

По информации, в результате обысков дополнительно изъято 1,6 тонны марихуаны и 1 кг гашиша. Установлено, что наркотические средства предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.