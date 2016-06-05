​В Казахстане ликвидировали четверых преступников, семь человек задержали

Баку. 5 Июня. REPORT.AZ/ Четверо преступников убиты, семеро задержаны в Актобе (административный центр на западе Казахстана) в ходе антитеррористической операции.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Казахстана Алмас Садубаев.

"Всего в ходе проведения антитеррористической операции в Актобе уничтожено четыре преступника, семеро задержано, из них двое ранено. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию остальных преступников", — сказал он корреспонденту агентства.

По уточненным данным, преступники совершили вооруженное нападение на оружейный магазин "Паллада", где убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также нанесли огнестрельные ранения трем прибывшим на место патрульным полицейским. При нападении на магазин "Пантера" преступниками один посетитель убит, а другой ранен. При перестрелке с прибывшим на место происшествия нарядом полиции три нападавших были уничтожены, один задержан.

"Для нападения на воинскую часть преступники захватили маршрутный автобус, высадили водителя и пассажиров, а затем автобусом протаранили ворота. Проникнув на территорию, открыли беспорядочную стрельбу, убив троих и ранив шесть военнослужащих. Дежурным караулом, применившим оружие, была пресечена попытка дальнейшего проникновения на территорию части, а затем с совместно с прибывшим нарядом полиции один преступник был уничтожен, еще один ранен и задержан", — рассказал представитель МВД.

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили вооруженное нападение на оружейный магазин и воинскую часть в Актобе. Был объявлен режим антитеррористической операции, приостановлена работа увеселительных заведений и движение общественного транспорта.