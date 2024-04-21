В Казахстане из-за паводков более 8,8 тыс. человек остаются в пунктах эвакуации

Свыше 8,8 тыс. человек остаются в пунктах эвакуации в Казахстане из-за продолжающихся паводков.

Свыше 8,8 тыс. человек остаются в пунктах эвакуации в Казахстане из-за продолжающихся паводков.

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге представитель МЧС Казахстана Аскар Шарип.

"Всего по республике вернулись в свои дома 22 734 человека. В эвакуационных пунктах остаются 8 809 человек, из них 3 828 детей. Отведена вода из 4 536 жилых домов и с 2 767 дворовых территорий", - рассказал он.

Как отметил представитель МЧС, на особом контроле остается уровень воды в русле реки Жайык (Урал) в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, где может произойти вторая волна паводков. В этих регионах проводят работы по возвышению и укреплению дамб, укладке мешков с инертными материалами.

Силы гражданской защиты продолжают работу по откачке воды из подтопленных домов в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы более 36 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники, 16 самолетов.