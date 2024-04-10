В Казахстане из-за паводка эвакуировали почти 100 тыс. человек

В Казахстане с начала паводков эвакуировано 96,5 тыс. человек, в том числе 31,6 тыс. детей. Откачано более 8,5 млн кубометров талой воды.

В Казахстане с начала паводков эвакуировано 96,5 тыс. человек, в том числе 31,6 тыс. детей. Откачано более 8,5 млн кубометров талой воды.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС Казахстана.

В пяти областях Казахстана, как уточнили в министерстве, подтопленными остаются 3,4 тыс. жилых домов и 336 дворовых территорий. На контроле местных властей находится 69 населенных пунктов, которые остались без транспортного сообщения.

Из-за паводков власти Казахстана ввели режим ЧС в десяти областях страны. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал стихийное бедствие крупнейшим по масштабам и последствиям за 80 лет.