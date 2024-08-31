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В Казахстане из-за отравления в шахте погибли четыре человека

В Казахстане из-за отравления в шахте погибли четыре человека На востоке Казахстана в шахте четыре человека погибли от отравления неизвестным веществом.
Другие страны
31 августа 2024 г. 20:16
В Казахстане из-за отравления в шахте погибли четыре человека

На востоке Казахстана в шахте четыре человека погибли от отравления неизвестным веществом.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

"В шахте ТОО "Востокцветмет" 31 августа в 17:30, по предварительной информации, получили отравление неизвестным веществом и скончались четыре человека. В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован ещё один человек, врачи оценивают его состояние как стабильное", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают спасатели и представители местных исполнительных органов.

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