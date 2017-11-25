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    В Казахстане группа лиц задержана за агитацию в поддержку ИГ

    Указанные лица подозреваются в организации регулярных сборов и агитации

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана задержали четверых жителей Актобе, подозреваемых в агитации в поддержку террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом Report сообщает со ссылкой на Interfax.

    "Указанные лица подозреваются в организации регулярных сборов, в ходе которых они агитировали в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации "ИГ", - говорится в сообщении КНБ.

    В комитете уточнили, что задержание произведено силами КНБ с привлечением органов внутренних дел в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропаганды терроризма.

    Следственные мероприятия продолжаются.

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