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В Казахстане госпитализировали десятки детей после отравления в столовой

В Казахстане госпитализировали десятки детей после отравления в столовой По меньшей мере 33 детей и 2 взрослых госпитализировали после отравления в школьной столовой в Жамбылской области Казахстана.
Другие страны
8 ноября 2023 г. 07:28
В Казахстане госпитализировали десятки детей после отравления в столовой

По меньшей мере 33 детей и 2 взрослых госпитализировали после отравления в школьной столовой в Жамбылской области Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщили в областном управлении здравоохранения.

"Общее количество обратившихся в приемное отделение центральной районной больницы - 48, из них 35 госпитализированы, среди которых 2 - взрослые. Основной контингент поступивших в больницу составляют дети (школьники) в возрасте 7-10 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

"По предварительным данным, все пострадавшие отравились в школьной столовой во время обеда", - указали в управлении.

Всем пострадавшим поставлен диагноз острое пищевое отравление, состояние госпитализированных умеренно стабильное. Организовано 16 мобильных групп в составе врачей общей практики, педиатров, участковых медсестер, проведено 205 подворовых обходов в Байзакском районе области, где произошел инцидент. Проверено состояние и здоровье всех школьников в районе, за ними установлено наблюдение, отметили в управлении.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda azı 33 uşaq zəhərlənib

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